蘇貞昌：全國中小學2年內人人吹冷氣

行政院長蘇貞昌今（7）日稍早在臉書發文，表示為兌現蔡總統的承諾，我已經正式宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣。預計在兩年內將完成全國國中小校舍電力系統的改進，後年將可人人吹冷氣。蘇貞昌表示，他與總統蔡英文討論，並經過跨部會審慎的財務規劃後，政府將用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。蘇貞昌承諾，兩年後，無論您的孩子在偏鄉上學、還是就讀市中心的學校，人人都有冷氣吹。孩子有權享受安全舒適的學習環境，不該因地區有所差異。至於財源問題，蘇貞昌表示，改善電力、裝冷氣的費用會編列在第二階段前瞻預算中，冷氣電費也會合理納入補助，政府會用最快、最省、最節能、最公平的方式，讓孩子有冷氣，會專心。國中小全面加裝冷氣這個議題，最早是於2017年民眾在國發會公共政策網路參與平台上提案，當時教育部國民及學前教育署邀集地方政府召開協商會議後，提出正式回覆，認為全國3300多所中小學全面加裝冷氣的經費太過龐大，且將增加學校電費45%。教育部評估，電費支出將壓縮教育經費，且與現行環保、節能減碳的概念抵觸。另外，開設空調易形成密閉環境，不利空氣流通，容易傳染疾病，且會影響學生到戶外活動的意願，有礙健康。