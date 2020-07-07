港版國安法恐怖？馬英九指蔡英文國安五法更離譜

總統府和立法院長游錫堃相繼批評前總統馬英九，馬前總統辦公室7日繼續表示，去年蔡英文政府通過《國安五法》與《反滲透法》的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者多所批評；中共的港版《國安法》爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。若專制政權可議、可惡，號稱民主的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？對於游錫堃今天要馬前總統多看國際新聞、多了解國際，馬前總統辦公室表示完全認同，也至為盼望游院長能以身作則，帶頭向社會示範，培養自身瞭解國際局勢的能力，如此發言才較具說服力，避免自曝其短。尤其游院長曾說，越多國家與「中華民國」斷交，「台灣」就會有越大的外交空間，會有國家與「台灣」建交，馬辦建議游院長可以到「零邦交」的索馬利蘭訪問，多多了解國際，體會一下一個不被國際社會承認的國家是什滋味，回來跟大家分享。馬前總統辦公室指出，馬英九已多次呼籲，中共應尊重香港現有制度，落實22年前中共承諾的「一國兩制」、「港人治港」、「五十年不變」等承諾，香港各界也應維持法治精神；但這些與檢討蔡政府在台灣民主倒退的不當作為，並不衝突，如果因為中共的作為，就不能批評蔡政府，請問蔡政府與專制政權差異何在？馬前總統辦公室表示，蔡政府去年增修的《國安五法》，其中不乏侵害人權、甚至「因人設罰」的爭議，若沒有具體犯行、未組織不法者，都可能受罰，這豈是民主法治國家所當為？蔡政府強行通過《反滲透法》，否決在野黨的意見，排除負責執行的相關部會參與法律制定，任何人或團體都可能因「反滲透法」被扣上勾結「境外敵對勢力」的罪名，成為掌權者用來羅織政敵或人民入罪的工具，假民主之名，行專制之實，總統府還大言不慚，自認民主，顯見蔡政府毫無反省能力。