國民黨控陳其邁有輔選國家隊　民進黨重砲回應

國民黨今（7）日召開記者會，控訴民進黨高雄市長補選的參選人陳其邁有國家隊替他輔選；對此，民進黨發言人顏若芳反批，國民黨此舉無非就是抹黑、捏造被國家機器打壓的假象。國民黨今日召開記者會指控，陳其邁與政務官政策對話，是「輔選國家隊」。顏若芳則以「烏龍」做回應，她說，政務官本來就應對政府團隊的政策做說明，況且政務官藉由對話，討論在地的各項重大政策，依法、論理都沒有問題，倒是國民黨的候選人到今天為止，只在競選對手的年紀上做口水文章，卻沒有能力提出自己的政策主張，這才是提名推薦的國民黨作為一個百年政黨失職、失策的地方。顏若芳指出，假借有「國家機器介入」一直是國民黨選舉「無招當有招」的選舉黑魔法。從韓國瑜的「介於有和沒有之間的追蹤器」到「派出所不借洗手間」，乃至種種所謂創造出「罷韓國家隊」、「補選國家隊」、「輔選國家隊」，目的就是要污名化、抹黑對手。國民黨每逢選舉就重拾老梗，無疑是看輕選民，明眼人都知道，這些所謂「國家隊」的抹黑，無非就是想捏造國家機器打壓的假象，來掩蓋自己內部，像是九二共識沒共識、高雄市議會議長補選喬不攏、黨主席之爭檯面化等動盪紛擾的問題，順便遮掩自己候選人拿不出政見的窘境，更奉勸國民黨應反思韓國瑜為何會被人民下架，與其耍潑髒水的手段，不如跟其候選人多用點心在高雄市政上，提出有利高雄市民與高雄未來發展的政見，這才是爭取選民支持的正道。