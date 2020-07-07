吳怡農批漢光是作秀　蔡英文：說法不盡公平

日前國軍在漢光演習操演過程中，因海象不佳造成CRRC突擊艇翻覆，導致兩死一重傷的悲劇。陸軍特戰隊出身的民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農則認為，台灣的演習多為作秀，而漢光正是最大場的表演；對此，蔡英文總統今（7）天接受媒體訪問時表示，吳怡農這樣的說法對國軍不盡公平。吳怡農昨日在臉書發文直言，台灣軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，而漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演、畫面好看，就算是達成任務。但是，操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。多年來的壞習慣，幾乎每一位離開國防部的退役將領，都會坦白地提醒決定國防政策的政務、文職官員們，每一年來看漢光的美軍觀察團所給國防部的檢討報告，也都點出這個現象。但是到現在，仍未有真正的改變，不知道還要浪費多少時間、資源、甚至生命，政府才願意面對這個問題。政府應該確保每一位軍人的辛苦與犧牲，都建立在有用、有意義的任務上，點出「沒有正當的國防任務，就沒有合理的訓練與裝備」。針對吳怡農「漢光演習是作秀」的批評，蔡英文今天表示，吳怡農的說法對國軍來說不盡公平，國軍在這幾年演習規模或是規劃，都已經精進了非常多，漢光演習是國軍演訓的一部分，此時應該要一起為國軍加油，因為國軍是保家衛國最主要的力量。