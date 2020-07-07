馬拿國安五法比港版國安法　蔡英文：不解

港版《國安法》通過實施，前總統馬英九日前接受媒體訪問時表示，「蔡政府任期內通過的國安五法也不遑多讓」，除了有國安五法，台灣還有《反滲透法》；蔡英文總統今（7）天接受媒體訪問時表示，台灣跟其他民主國家一樣立法遏止中國勢力滲透、破壞民主，不能理解為什麼馬英九會有這樣的評論。馬英九日前公開酸蔡政府的國安五法與港版國安法相比「不遑多讓」，也再次表態「沒有一個中國，就沒有九二共識」。對此，蔡英文在今天接受媒體訪問時表示，這幾天社會大眾對於馬英九的評論非常多，大多數的人都跟她一樣無法理解馬英九的論述。蔡英文重申，台灣是民主國家，和其他民主國家一樣透過法律的強化，防止中國勢力滲透社會、破壞民主；國安五法立法的目的就是為了遏止滲透、保護民主，不同於港版《國安法》是透過立法限制自由、限制人民對民主的訴求。而港版《國安法》細則公佈，就連台灣政治團體也被都列入其中，國民黨對此也喊話蔡英文「請總統告訴我們是否該遵守？」蔡英文反酸國民黨，身為主要政黨，應該要有判斷能力，而政府也會隨時緊盯港版《國安法》的施行情況，在必要時會對國民、漲黨團體或其他組織，發出警訊、指引，不讓台灣人民因此受到傷害，同時表示「當港版國安法對造成台灣傷害，政府會考慮祭出反制措施」，並呼籲在野黨也一起面對港版《國安法》對台灣可能造成的傷害