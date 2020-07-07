李眉蓁說大港復唱需討論　民進黨團請她專心選舉辭議員

今（7）日民進黨高雄市議會黨團，針對李眉蓁指蓮池潭30年不變，並於議會總質詢揚言下次將坐在市長位置等言論，幹事長陳致中、書記長林智鴻、黃文志議員、鄭孟洳議員遂公開邀請李眉蓁參加蓮池潭最夯的纜繩划水活動，並請李眉蓁辭去議員職務，不要帶職參選。

李眉蓁議員在市政總質詢時曾自信地說8月15日後「她當市長，她就會坐在楊明洲代理市長的這個位置上…」，高雄市議員陳致中批評，還沒有開票就說自己一定會當選，這不是自信的問題，這是侮辱高雄市民的智慧和水準，是市民讓妳當選，不是妳說當選就能自動當選，李眉蓁議員服務處距離蓮池潭只有100公尺，對蓮池潭的改變是真的不瞭解還是裝作不知道？。

民進黨團並提出兩個要求，第一、請李眉蓁立刻辭掉議員，如果李議員這麼有自信就應立即辭去議員職務，如果陳其邁一邊當行政院副院長，一邊請假回高雄參選，請問國民黨可以接受嗎？第二、李眉蓁曾說過當選後是「韓規李隨、韓市府團隊會回來」，韓國瑜是要消滅大港開唱的，那麼李議員如果有機會當選，會不會支持復辦大港開唱？

相較於陳其邁力促大港開唱復辦，李眉蓁表示，流行音樂包括藝文活動也是她一直覺得目前要推動的，未來也會支持大港開唱，但對於支不支持大港開唱復辦？李眉蓁則說會討論，一定會有流行藝文活動，未來有更重要的市政一定都會推動；針對蓮池潭問題，李眉蓁則說二十年都是民進黨執政，希望未來換國民黨執政，她一定會好好把蓮池潭做好。

而民眾黨提民名的市長參選人吳益政則認為，「大港開唱」作為一個獨立自主的品牌，已經與高雄市的城市意象產生連結，政府資源是否持續挹注，應該公開理性討論，而不是把續辦與否變成政治對立的議題，若他當選市長，會大力補助藝文活動，甚至參與投資，堅持尊重藝術叛逆的精神。