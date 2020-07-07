批漢光演習「作秀」　吳怡農：為了國軍更好

國軍漢光36號演習13日登場，3日陸戰隊舉行聯星操演時，海軍陸戰隊隊99旅突擊橡皮艇在海上翻覆，造成兩名官兵殉職、一名重傷搶昏迷救中。陸軍特戰隊出身的民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農昨（6）日在臉書發文稱漢光演習是國軍年度「最大的表演」，引發外界議論。吳怡農今（7）日下午也出面回應。

蔡英文總統稍早接受媒體訪問時表示，吳怡農這樣的說法對國軍「不盡公平」。吳怡農表示，不管是國防部還是蔡總統的回應，相信都是為了國軍更好、讓國軍獲得共多的資源。

▲吳怡農批漢光演習作秀引發爭議。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.07)

吳怡農表示，今天或許我們的位置、角色不一樣，但是我們的立場與出發點都一樣，第一，希望國軍可以更好，第二、非常珍惜全體軍人的付出與每個人的犧牲與生命，第三、希望能有更充足人力、個人訓練與裝備，讓我們能更好完成任務，也就是顧好這個家。過去20年兩岸軍事平衡發生很大變化，希望可以好好來談台灣的防禦戰略，每個單位的任務與位置，希望大家可以理性、冷靜來談。針對「漢光作秀說」引發國軍弟兄反彈，吳怡農表示，大部分人都曾在基層單位接受上級指示，每個人二話不說儘我們所能操演完成任務，正因為這樣需要好好面對需要檢討的地方，原因是我們重視、愛護我們的軍人，每一個人的付出。記者詢問在特戰單位服役時，是否參加過漢光演習？吳怡農說，曾參加過聯雲操演，擔任紅軍空降登陸角色，配合地面部隊反登陸作戰操演。吳怡農進一步指出，過去20年兩岸軍事平衡、狀況改變太多，需要依據現實威脅改變做準備，空中突擊、平民兵組織、山地作戰可能比較適合台灣將來的狀況。吳怡農表示，部隊宣傳、表演、訓練、操演之間要平衡，資源分配比重要抓在哪裡，希望今天的發言能促進社會對這個議題的討論，更重要是對國防政策的改善。