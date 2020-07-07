吳益政發戰帖　邀陳其邁、李眉蓁公開辯論空污議題

高雄市空汙問題嚴重，長期影響市民身心健康，民眾黨徵召高雄市補選市長候選人吳益政今（7）日針對如何解決高雄空汙問題，分別向國民黨與民進黨提名市長參選人下戰帖，希望於7月18日上午10點共同舉行「未來市長的承擔－高雄空污問題與工業轉型」政見辯論會。吳益政昨（6）日上午召開記者會，針對高雄空污問題，主張課徵燃煤稅，專款專用改善高雄空汙問題，期能加速產業升級專型，促進降汙、節能產業的發展，今（7）日便委託競選辦公室主任王詠沛攜帶政見辯論會邀請書，親赴李眉蓁與陳其邁競選辦公室提出邀請，希望雙方陣營答應共同舉辦政見辯論會，一起針對高雄市空汙問題提出長遠而完善的解決方案。吳益政表示，高雄已為台灣的產業發展，承擔了數十年的空氣汙染，甚至經歷氣爆等重大的公安意外，改善高雄的居住環境，還給民眾湛藍的天空，已是刻不容緩的環境議題，不容許各候選陣營小覷。為此，吳益政特別發出戰帖，公開呼籲陳其邁與李眉蓁，接受政見辯論，正視高雄空汙問題，讓高雄市民看到一場真正的城市領導者選舉，別讓這次選舉流於顏色之爭；李眉蓁競選總部由發言人鄭照新接下邀請書，他表示針對內容與時間，內部要再討論，而陳其邁競選總部也由現場工作人員接下邀請書。