吳怡農表演說惹議！宅神狠酸：跟吳斯懷只有「1點」不同

▲朱學恆針對吳怡農言論，發文抨擊。（圖／翻攝朱學恆臉書）

日前海軍陸戰隊99旅步二營，實施「漢光演習」預演的「聯興操演」，在操舟項目時膠舟意外翻覆，已有2位官兵不幸過世。然而民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農昨日（6）日表示，國軍的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」與國家防衛作戰可能面臨的真實情境。對此，名嘴朱學恒今（7)日發文狠酸「吳怡農跟吳斯懷只有1點不同」。昨（6）日吳怡農與臉書發文，「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了表演需求；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位」。該文一出引發熱會輿論譁然，朱學恆野火大發文痛批，「不知道吳怡農坐在冷氣房輕鬆發文的時候，知不知道在兩位陸戰隊弟兄殉職的同時，還有阿瑪勒．道卡杜中士正在加護病房與死神搏鬥，而當阿瑪勒．道卡杜中士若是知道這位前義務役下士班長表示他們所做的犧牲都是表演，會有甚麼想法?」朱學恒認為，實在不能理解，一位連飛機失事，船舶翻覆的用詞都不能清楚描述的綠營基金會副執行長是站在甚麼高度描述國家的戰略觀點，「他跳過傘，但他竟然不知道衛疆作戰計畫的目的空降奪島想定，就是在太平島有事時，國軍出動特種部隊冒著生命危險奪回外島，救回同袍」，如果中共奪下太平島或是東沙島，吳怡農能夠提出甚麼戰略對應呢？叫側翼網站發文力挺還是叫新境界基金會作圖支持呢？」朱學恒還說，「如果這位義務役下士班長退伍的吳怡農可以僅靠著自己有限的知識說東道西，把兩人殉職一人重傷的漢光演習都輕描淡寫的描述成最大場的表演，那麼你又跟國民黨沒打過仗的國民黨八百壯士退將吳斯懷委員，跟基進黨因為打手槍打到住院的陳柏惟委員有甚麼兩樣？」；最後朱學恒也狠酸，「有不一樣，吳斯懷、陳柏惟都選上立委，你沒選上。難怪國防部敢嗆你。這樣還真的是壯闊台灣嗎？」（編輯：潘毅）