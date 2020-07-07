斥責大法官呂太郎？蔡英文：交換司改意見

針對近日前大法官許玉秀投書，指蔡英文召見大法官呂太郎，並當著在場公民團體的面斥責，總統蔡英文表示，她的確與呂大法官會面，目的是交換司改相關意見，沒有斥責這件事，該有的禮貌都有。總統蔡英文今（7）日下午參加在台北國際會議中心舉行的「外貿協會50周年茶會」，會後接受媒體訪問時做了上述表示。蔡英文表示，許玉秀前大法官並不在現場，當時是有幾個民間的公民團體來請見，與我交換意見。由於在司改會議中交換意見並不順暢，，同時也請了相關單位參加。呂太郎大法官是以前司法院祕書長身分一起參與。之所以請呂大法官，是因為他最清楚與民間團體溝通的情況。當天並沒有斥責，該有的尊重及禮貌都有。至於司法改革中的參審制與陪審制問題，外界認為蔡不瞭解其中的問題。蔡英文表示，每個人對不同事情都有自己的看法，或許意見不盡相同，但也不要否定別人意見的價值。蔡英文說，參審制或陪審制是很重要的司法改革項目，我們希望讓人民能夠與職業法官一起審判，一方面可以在判決中反映國民的感情，一方面也可以透過職業法官的專業一起審判，讓審判可以同時兼顧到專業及國民感情的層面。所以《國民法官法》是設計一套讓國民可以參與司法，與職業的法官一起進行審判工作。蔡英文表示，從司法國是會議以來，相關的議題已經討論了很久，很多事也逐漸釐清，目前所提出的《國民法官法》確是在考量台灣司法制度比較可行的方案。