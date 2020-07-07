與郭台銘會面聊高雄補選？柯文哲反問記者：怎問這個問題

台北市長柯文哲今天（7日）與衛福部長陳時中，以及交通部長林佳龍共同為台北雙層觀光巴士宣傳，三人更一同登上觀光巴士遊台北。而活動結束後，柯文哲回到台北市政府時，被問到有媒體報導六月底曾與郭台銘見面，柯文哲也直言不諱表示雙方見面聊了許多有關智慧城市的議題。而現場記者也追問，傳出郭台銘將為民眾黨高雄市長補選候選人吳益政輔選，對此柯文哲態度轉趨低調，並反問記者「為什麼會問這個問題」？針對緊接而來的高雄市長補選，民眾黨徵召在地的資深親民黨市議員吳益政投入選戰，力拚拉下國民黨搶當「老二」，並且以戰養戰訓練黨內打選戰。而根據媒體報導，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，在六月底時曾與鴻海集團創辦人郭台銘會面，雙方針對智慧城市營運、5G發展與運用進行意見交換。儘管聚焦市政議題，但也不忘針對國內政情交換意見。而柯文哲今天上午被問到相關議題時，也直言不諱表示雙方確實有見面。「聊了一些有關智慧城市的東西。」柯文哲說，「我覺台灣一些數位基礎建設還是太差，我問他說你是全世界最大的ICT製造商，問他有沒有想法，聊到一些東西。」而現場記者也追問，雙方是否談到高雄市長補選？柯文哲態度則轉趨低調，表示雙方聊天已經是很久以前了，還反問記者「為什麼會問這個問題」？