解放軍少將狂言「7天武統台灣不成問題」！計畫內容曝光

▲王海運。（圖／翻攝微信）

▲解放軍少將王海運撰文。（圖／翻攝秦安戰略）

中、美兩強去年才因為貿易戰槓上，今年又因為疫情，讓衝突持續升。對此，中國駐俄羅斯前國防武官王海運少將就在昨（6）日狂言「7天內武統台灣不成問題」，他也將計畫內容也完全公開。中國解放軍王海運少將昨（ 6 ）日於《秦安戰略》撰文，2001年當時他主張「紮實準備、慎言開戰」，但20年過去後，台灣與國際環境變遷，現在的他主張「加緊準備、武力統台」。王海運的計畫內容也寫著7原因，「台灣形勢發生重大變化，和平統一的希望不復存在」、「一個崛起中的世界大國（中國）不能長時間處於國家分裂狀態」、「台灣問題不解決，中國國家安全環境難以根本性改善」、「中美關係已經走向全面對抗，維持對美『鬥而不破』，不應再成為中國解決台灣問題上的考量」「中國已經具備武力統台的強大綜合實力」、「中國國民經濟可以為對台軍事行動提供可靠的物質技術支撐」、「中國國際影響力大幅增強，武力統台的國際壓力有望局部化」。王海運也強調，「黨的英明領導」讓如今解放軍的戰備水平大幅提升，對於台海戰場的制空、制海權的掌握很有信心，可說是「天時地利人和」，對於武力統台的勝利擁有充分把握，「完全可以相信，一周之內攻占台灣不成問題，治理台灣、恢復台灣島內穩定亦不是十分困難的事情」。王海運也列出了武統台灣最大的困難，是美國可能採取的軍事對抗和經濟制裁，但他認為美國絕不敢對中國發動大規模戰爭，因為戰場就在「家門口」，美國需要三思而後行，同時中國也需要盡量爭取國際同情，爭取俄羅斯、日本、韓國的支持。王海運還針對中國《反分裂國家法》提出建議，「明確鼓吹台獨、製造台獨事實即為犯罪，將沒收其在大陸和港澳的財產，特別要做好台軍內部的分化瓦解工作，令其多數部隊在大軍壓境之下不戰自潰」，在戰略部分他則主張「先收復金門馬祖、東沙群島，直逼澎湖列島，繼而對台灣東部近海實施軍事封鎖」。（編輯：潘毅）