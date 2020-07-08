立院行使考試院同意權　問中醫台醫讓游錫堃超尷尬

「中醫可以改成台醫」的想法，坐在主席台上都意外成為主角，讓游錫堃表情超級尷尬。

「對於國家中醫考試，把名稱改成台醫的想法」，問的是黃榮村，但尷尬的是坐在主席台上、日前拋出此議題被罵翻的游錫堃。只見台下黃很正經地回答「中醫名稱自古以來有不同名稱，有漢醫、整合醫學、傳統中國醫學。」而游錫堃只能露出尷尬又不失禮貌地微笑，靜待這漫長的一分鐘過去，最後賴香伶還不忘強調「我是幫游院長拉票，考試名稱考慮改成台醫？」黃榮村僅回「這藥事法有規定，要凝聚各方共識。」

而輪到下一位，國民黨立委洪孟楷時，洪也就黃曾擔任中國醫藥大學校長八年的經驗，請教他中國醫藥大學改名的可能性，黃榮村則表示過去就曾有校友提出此看法，但經過校方調查，意見相當分歧，且認為維持中醫的人較多，就沒有進行改名。

立法院今(8)日行使考試院人事同意權，上午由院長被提名人黃榮村進行報告、接受立委質詢。由於黃榮村曾擔任中國醫藥大學校長8年，也讓立委們提問時不忘問他對於日前立法院長游錫堃說立法院四黨團都有推派代表對黃榮村質詢，民進黨的鍾佳濱、時代力量的王婉諭皆針對黃對於國家人才選拔、培訓，問黃榮村的想法、改革態度，以及對於朝野有共識的廢考試院、監察院，黃榮村是否準備好當末代院長，氣氛相當平和。而到了民眾黨的賴香伶質詢時，時間的最後1分多鐘，賴香伶在問完考試院相關問題時，突然話鋒一轉問