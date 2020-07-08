立院行使考試院同意權　問中醫台醫讓游錫堃超尷尬

立法院今(8)日行使考試院人事同意權，上午由院長被提名人黃榮村進行報告、接受立委質詢。由於黃榮村曾擔任中國醫藥大學校長8年，也讓立委們提問時不忘問他對於日前立法院長游錫堃說「中醫可以改成台醫」的想法，坐在主席台上都意外成為主角，讓游錫堃表情超級尷尬。
立法院四黨團都有推派代表對黃榮村質詢，民進黨的鍾佳濱、時代力量的王婉諭皆針對黃對於國家人才選拔、培訓，問黃榮村的想法、改革態度，以及對於朝野有共識的廢考試院、監察院，黃榮村是否準備好當末代院長，氣氛相當平和。
而到了民眾黨的賴香伶質詢時，時間的最後1分多鐘，賴香伶在問完考試院相關問題時，突然話鋒一轉問「對於國家中醫考試，把名稱改成台醫的想法」，問的是黃榮村，但尷尬的是坐在主席台上、日前拋出此議題被罵翻的游錫堃。只見台下黃很正經地回答「中醫名稱自古以來有不同名稱，有漢醫、整合醫學、傳統中國醫學。」而游錫堃只能露出尷尬又不失禮貌地微笑，靜待這漫長的一分鐘過去，最後賴香伶還不忘強調「我是幫游院長拉票，考試名稱考慮改成台醫？」黃榮村僅回「這藥事法有規定，要凝聚各方共識。」
而輪到下一位，國民黨立委洪孟楷時，洪也就黃曾擔任中國醫藥大學校長八年的經驗，請教他中國醫藥大學改名的可能性，黃榮村則表示過去就曾有校友提出此看法，但經過校方調查，意見相當分歧，且認為維持中醫的人較多，就沒有進行改名。