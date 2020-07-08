全台學校裝冷氣是蘇巧慧質詢成果？侯友宜：誰提案不重要

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行政院長蘇貞昌昨（7）宣布中央將投入323億元經費，讓全國中小學教室在2022年夏天前都裝設冷氣，不過他提到此政策是女兒蘇巧慧在國會質詢時提的建議，外界猜想是將功勞留給自己人；對此，新北市長侯友宜回應，誰的提案並不重要，感謝中央聽見地方訴求，讓孩子在高溫底下能有好的學習環境。蘇貞昌表示，他是來自教育的家庭，現在還有2個孫女念小學，女兒立委蘇巧慧不管在國會還是家庭都在「質詢」冷氣的問題，總統蔡英文也很關心相關議題，因此決定給孩子們更好的環境總計要投入323億元經費，今年已投入23億元改善逾8000間教室電力設備，希望加緊速度，明年陸續裝設，2022年夏天前完成。此外，侯友宜近來接受市議會總質詢時，許多市議員向他反映學校裝冷氣的議題，如今中央確定補助地方，蘇貞昌卻提及是蘇巧慧的質詢成果，似乎將功勞留給自己人；對此，侯回應，感謝中央各部會能聽取他和議會這麼多天來不斷的訴求，讓孩子們有一個好的學習環境。侯友宜說，新北市一定會配合中央在兩年內全面改善中小學裝設冷氣，但同時永續環境的教育也會並行，若學校不需裝設冷氣，而能使用替代方案，也會做多方考量，與裝設冷氣並行而走，「至於是誰的提案，我一直覺得都不重要，重要我們把事情做好才是我們的本分。」