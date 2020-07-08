蔡英文「訓誡」大法官沒有做錯？林濁水直言：太慘了

▲林濁水發文全文。（圖／翻攝自林濁水臉書）

前大法官許玉秀日前投書媒體，質疑蔡英文總統懂憲政分際嗎？指稱蔡英文於 3 月間與司改倡議團體見面，當眾「喝斥」大法官呂太郎，引發外界對於蔡英文是否逾越憲政分際的爭議。對此，前立委林濁水 3 字點評此事，直言「太慘了」。許玉秀投書引發外界關注後，總統府發言人丁允恭解釋， 3 月的那次會面蔡英文是應邀參加，就司法改革相關政策議題進行溝通，無涉個人，並沒有「責罵」、「喝斥」大法官。綜合媒體報導，當時也在現場的司改會董事長林永頌表示，「總統的口氣很差，當然有生氣」；同樣在現場的兒童權益促進協會理事長王薇君則認為，用「喝斥」形容不妥，總統是在「訓誡」政府官員。林永頌還透露，為了陪審制、參審制試行的事情找民進黨總召柯建銘溝通，結果柯建銘回答「是上面決定」的，所以林永頌才想求見蔡英文。對於整起事件，前民進黨立委林濁水今（8）日也在臉書發文點評。林濁水表示，「總統叫大法官呂太郎來駡這件事，總統說不要以訛傳訛，她沒有做錯。當時在場的兒童權益促進協會理事長王薇君站出來還原真相挺蔡英文了。她說呂太郎之前負責法案，所以總統『不找呂要找誰？』她說喝斥或許不妥，但是總統是在訓誡政府官員」。林濁水認為，「原來總統喝斥『或許不妥』；但當然應該『把大法官當政府官員』叫來在大家面前一齊『訓誡』一番的。太慘了。然而，總統制，權力分立，行政立法對等彼此制衡，我們的國會總召卻說國會有一個『上面的』，不是一樣慘？」（編輯：倪浩軒）