總統訓斥大法官　國民黨：蔡英文道歉！呂太郎應請辭

前大法官許玉秀爆料指蔡英文總統與公民團體會見時，曾令大法官呂太郎前來現場，向她報告修法事宜，並公開當面訓斥，國民黨文傳會主委王育敏8日表示，蔡總統嚴重逾越憲政分際，把大法官隨傳隨到訓斥，權力無比膨脹，遠超過美國總統川普。行政權凌駕司法權，讓司法獨立審判的公信力蕩然無存，國民黨強烈要求蔡英文鄭重道歉，同時呂太郎應請辭下台。對於府方反駁此事為「憑空指控」，蔡英文事後說「該有的尊重和禮貌都有」，王育敏質疑指出，包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、辦公室主任蕭逸民都證實此事，林永頌甚至說「我不是沒有看她（蔡英文）那麼凶過，但當天的口氣，真的很不好」，國民黨呼籲府方公布當天錄音，還原真相，「尊重與禮貌，不是蔡英文說了算」。王育敏強調，呂太郎身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻自甘讓總統隨傳隨到，對當權者如此卑躬屈膝，顯然已不適任大法官職務，國民黨也要求呂太郎立即請辭下台。國民黨考紀會主委葉慶元指出，司法權與行政權相互制衡，大法官並不是總統的部屬。蔡英文總統已經嚴重侵害司法獨立。退一步來說，就算呂太郎不是大法官，仍是司法院祕書長，一名總統也不應越過司法院院長，直接召喚司法院的秘書長到官邸斥責。