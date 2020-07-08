裝冷氣誰先提？高市藍綠白陣營交鋒

▲高雄市補選民進黨參選人陳其邁提出班班有冷氣，獲行政院核定通過。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲基進黨張博洋就拿出2018年高雄市長選舉公報，指出陳其邁當年早就提出「冷氣」政見，藉此說明陳不是「韓國瑜2.0」，並批評李眉蓁市長參選人是「草包又不做功課」。（圖／截自張博洋臉書）

▲裝冷氣誰先提高市藍綠白陣營交鋒 鄭照新指張博洋出洋相。（圖／截自鄭照新臉書）

▲民眾黨參選人吳益政表示，校園裝冷氣是手段，治本還是校園減熱、散熱，整個環境議題都要顧及。（圖／吳益政競選辦公室提供）

高雄市補選民進黨參選人陳其邁提出班班有冷氣，獲行政院核定通過，也強調冷氣政策會說到做到，台灣基進新聞部副主任張博洋檢視2018年市長選舉公報，指陳其邁早在當時就提出國中小安裝冷氣，韓國瑜的公報卻沒有；李眉蓁團隊發言人鄭照新今(8)日反駁張博洋弄錯重點，洋洋得意卻出盡洋相。民眾黨參選人吳益政表示，校園裝冷氣是手段，治本還是校園減熱、散熱。行政院長蘇貞昌7日拍板定案「中小學2年後班班有冷氣」，決定編列第二期前瞻預算支應，政策一出後，許多曾與裝冷氣政策扯上邊的政治人物都浮上檯面，其中基進黨張博洋就拿出2018年高雄市長選舉公報，指出陳其邁當年早就提出「冷氣」政見，藉此說明陳不是「韓國瑜2.0」，並批評李眉蓁市長參選人是「草包又不做功課」。陳其邁今天除再度重申當選後全面推動國中小教室班班有冷氣，強調「冷氣政策我說到做到，我負責」，陳其邁也表示，站在他身旁的立委李昆澤、議員康裕成會一起協助，中央、地方齊力促成。陳其邁說，學校裝設冷氣是他2018年參選高雄市長就提出的重點政策之一，他擔任市長能讓中央地方合作，從改善電力設備、冷氣安裝等，用最快速度做好。鄭照新表示，根據媒體資料，韓市長早在2018年6月5日，便公開發表高雄校園裝冷氣的政見，拿時間比這個晚的選舉公報、根本是牛頭不對馬嘴；張博洋是活在哪個平行時空？真正草包又不做功課的，正是基進黨（應改名為側翼黨）的張博洋先生，得意洋洋的洋，成了出洋相的洋！鄭照新認為，這次的重點，根本不是校園裝冷氣、而是爭取中央補助，請問為什麼陳其邁在中央當了這麼久的行政院副院長，自己在2018年選舉公報既然也提裝冷氣，長達1年半卻對高雄雙機安裝的中央補助隻字未提？他質疑陳其邁難道輸了選舉就忘了對高雄的關懷？民眾黨參選人吳益政表示，校園裝冷氣是手段，治本還是校園減熱、散熱，否則開冷氣也會加速熱島效應，整個環境議題都要顧及。吳益政也說，民進黨的說法一向這樣，但如果對市民有幫助，他也會支持；可是不要只是治標不是治本，冷氣要裝，但不是都依賴冷氣，如果讓教室減熱3到5度，冷氣的使用就不會那麼耗電，不然裝設之後又有電費的問題，還有火力發電又那麼多，熱又會散到戶外，「教室是冷的，但是整個校園是熱的」，這是配套的問題，是整個環境的議題要處理。