下一波觀光倒閉潮？國民黨：政府應盡速建立「旅遊泡泡」

繼五福旅行社宣布裁員兩成後，60年老字號的金龍永盛旅行社也預告減薪並縮減人事，國民黨今天(9)呼籲政府應展開與周邊疫情相對安全的國家洽談「旅遊泡泡」，並盡速推出紓困3.0方案。國民黨今天邀請多名旅行社業者代表，包括飛雁國際旅行社董事長吳雁輝、金字塔旅行社副董事長蔡國安、鼎運旅行社副總經理陳靖宜、創新旅行社副總經理劉志強等，共同呼籲政府盡速提出紓困3.0方案，協助旅行業者度過疫情難關。文傳會主委王育敏表示，目前觀光產業受到邊境管制，「國外旅客進不來、國內旅團出不去」，恐面臨倒閉潮的衝擊。據統計今年4月到6月，旅行社申請解散家數就有12家，也不斷傳出減薪、裁員的組織精簡計畫，但交通部長林佳龍不思考為業者解困之道，反嗆「旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制」，國民黨質疑，難道林佳龍為官之道，就是用「罵人民、檢討企業」的方式，來掩飾自己的無能為力？國民黨表示，交通部的紓困3.0方案預計拖到七月底才會提出，已經緩不濟急，且方案內容不明，屆時能否提供業者足夠奧援，有很大疑問。此外，當前國際疫情嚴重的程度不一，邊境管制還不宜貿然開放，但政府相關單位應做好準備，與疫情緩和的國家展開「局部地區開放」的洽談，或於機場出入境處做好快篩規畫，在疫情逐步獲得控制下，邊境也可以緩步開放。國民黨提出三點主張，一、政府應盡速推出紓困3.0方案與配套措施，讓旅行業等觀光產業能紓緩當前經營上的困難。二、政府應展開與周邊國家洽談「旅遊泡泡」，或與「疫情控制得當」且能「相互配合防疫作業」的國家商議開放彼此觀光的規畫。三、政府應透過政策或補助方式，引導民眾「暑期旅遊分流」，避免國內旅遊過度集中於特定景點，導致安心旅遊補助「看得到，吃不到」。