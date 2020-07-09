監委沒有民意壓力　林為洲：他們想找誰麻煩都可以

立法院下周五(17日)將行使監察院人事同意權案，由於此次名單親綠色彩濃厚，國民黨團連日來大力質疑監察院未來將成為新東廠，專門找國民黨執政縣市麻煩，立委吳怡玎指出現在台灣總統立委選舉結果，往往是勝出的一黨手握執政及立法權，讓監委淪為執政黨打壓異己的工具，她提議至少把監察權交給國會，即便國民黨是少數仍有一定席次，不至於讓監察權成為民進黨的特權。國民黨團今(9)日上午召開記者會，黨團總召林為洲表示，目前修憲主題最大的兩個共識，分別是公民權下修18歲、廢除考監兩院，且廢考監院立法院四個黨團都有提出版本，國民黨團開放成員自由提案，「每次審查考試院、司法院的人事、預算，幾乎所有民進黨委員都會說廢除、凍結考監兩院，說他們是憲政盲腸，現在突然不喊了，因為最近要提名，等提名完再來談，小氣啦，要廢又捨不得每個月二三十萬的萬酬庸。」林為洲表示，針對廢除考監兩院，未來黨中央會成立修憲委員會，把所有修憲案一併討論，「修憲不是只有一個，有公民權下修、廢考監、閣揆同意權是不是恢復、權責相符總統制，黨中央會找黨內人士及聘請外部專家的修憲委員會，一起討論，到時才定調。」目前已經提案的吳怡玎，指出考試院監察院是在國父孫中山創立中華民國時，順應世界三權分立的趨勢，配合中國科舉制度的產物，但距離現在超過一百年，時空背景完全不同。現在的考試院辦國考，超過三成的業務是在處理警察考試，但此次提名的考試委員中沒人具備警政專業。而監察院更淪為在大選中勝選、完全執政的政黨打壓反對黨的工具，她將提案把監察權納歸國會，「監委是公務員最怕的人，他們一插手，公務員很難行政中立。」有媒體提問，指出監察權交給國會，仍是民進黨佔多數，吳怡玎解釋道「國會不是全部都民進黨的立委，但監察院全部都是民進黨的監察委員，監察權到國會會有不一樣的分配。」林為洲則補充，國會議員每四年改選一次，具有民意壓力，濫權會被反撲，且國會相較監察院，十分公開透明，「監委不管你的，他們要找誰麻煩就找誰，高涌誠、蔡崇義，審過的案子抓出來問他為什麼這麼判，他們沒有民意壓力我們有。」而是否和民眾黨合作提案廢考監，林為洲說，由於民眾黨人數無法達到連署門檻，至於是否和民眾黨合作，需經明天黨團大會討論。至於明天是否進入議場投票，行使考試院人事同意權案，林語帶保留稱留待黨團大會決議。