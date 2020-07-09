吳怡農批漢光「演戲」　國防智庫學者：對軍事認知不足

海軍陸戰隊3日舉行漢光36號演習預演時，發生突擊艇翻覆意外，造成陸戰隊員2死1重傷昏迷。民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農6日在臉書發文稱漢光演習是演戲。

國防部智庫「國防安全研究院」國家安全與決策研究所擔任博士後研究的學者鍾志東認為，吳怡農的說法對國軍是愛之深、責之切，但是也凸顯社會對國防事務認知之不足。

鍾志東在臉書發文指出，古云：「兵者凶器，戰者危事」。漢光預演發生海軍陸戰隊翻舟意外，此正顯示，在從嚴、從真、從難要求下，軍事演習的兇危性。這也引起當前政治新星吳怡農關注，質疑漢光演習是「表演」，並批評軍中「形式主義」明顯。他或許是愛之深責之切，但已嚴重打擊參演官兵士氣。因此國防部予以駁斥，總統蔡英文也稱「吳怡農的說法不盡公平」。不過這也凸顯一般社會大眾，對軍事實務認知的侷限性。





鍾志東認為，既然要軍事演習，就要演得真、演得像、演得大！但相對地，風險性自然亦隨之增高。從熟練戰技執行的演練，到聯合軍兵種的操演，乃至於因應敵情實施的演習；從軍事角度來看，將操演科目，結合敵人威脅程度來規劃想定演練，是世界各國進行軍事演習的必然。





鍾志東表示，海軍陸戰隊是支必須在戰略上同時具備攻勢及守勢作戰，戰術上具備陸上、水域、空中作戰，戰鬥上具備摧破敵有形、無形戰力的兩棲專業部隊，可擔負外島、離島增援、應援與規復作戰任務。此次演習意外，凸顯在戰場不確定因素下，兩棲登陸的困難性與複雜性。



