議長沒選上辭主席賭很大　江啟臣：政黨團結需要賭嗎？

國民黨主席江啟臣今（9）日再度南下高雄，陪高雄市長參選人李眉蓁參訪鳳山區的婦幼青少年中心，及運動中心，針對江啟臣說高雄市議長選舉國民黨若沒有選贏就不當主席了，江啟臣表示，一個政黨團結需要賭嗎？這是大家做一個政黨底下的一份子該做的事情。高雄市議會議長補選失利就要辭主席賭很大？江啟臣強調，這沒有什麼賭不賭，一個政黨團結還需要賭嗎？這是大家做一個政黨底下的一份子，該做的事情，他作為主席，該負的責任就要負，做為黨員該跟這個黨站在一起的時候，也要展現跟黨站在一起的精神態度。李眉蓁也表示，現在就是會全力以赴把市長的位置保住，相信江主席破釜沉舟就是為了要國民黨表現出團結，我們也絕對會表現出國民黨這次的團結力，不論是市長寶座還是議長寶座全部都要保住。而針對民進黨高雄市長參選人陳其邁在上節目時曾提到，他若當市長後，如果港版國安法有要求提供資訊的公文，他會用碎紙機把他碎掉，李眉蓁笑說：「我們這裡是中華民國，應該不會收到公文吧，未來我們應該不會像陳其邁、像他們前朝有碎紙機，未來的我的市政府絕對會公開、透明，不會有那麼多的碎紙機。」江啟臣、李眉蓁和黨籍議員也在鳳山運動中心打了場羽球，江啟臣也不忘推薦自家候選人，江啟臣認為，李眉蓁上上下下充滿了年輕人的氣息，對市政也有他年輕人的一些想法，高雄可以嘗試給年輕人當市長的機會。江啟臣指出，李眉蓁不只年輕，也是有家庭的媽媽，所以她的「女力」所展現的不會只有年輕，也會展現怎麼樣讓這個城市更溫暖、更幸福，高雄需要的是溫暖不是對立，需要的是相互的扶持不是相互的抹黑，所以她之前也提過，政治零分、經濟一百分、家庭一百分，大家共同為未來這一個溫暖跟幸福的城市，共同來努力。