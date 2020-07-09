馬英九辦公室：陳其邁嘴巴喊主權「行動是侏儒」

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／蕭旭岑提供）

高雄市長補選參選人陳其邁8日表示，他對馬英九前總統蠻失望，因為馬沒有針對港版國安法譴責中共，馬英九基金會執行長蕭旭岑9日回應，陳其邁「嘴巴喊主權，行動是侏儒」，他指出，若鄰居有個惡霸，難道就可以縱容家暴家長每天打孩子？對孩子而言，制止家暴，或許更切身重要。蕭旭岑表示，香港的情況，根深蒂固在港人對中共的不信任，背後還與惡化的兩岸關係與中美角力有關。站在台灣的立場，重要的是如何表達關切，又能保護台灣的安全，每天罵中共，難道就能解決事情？執政黨當然希望在野黨每天跟著罵中共，但是民進黨為非作歹，誰來監督？蕭旭岑舉例，若鄰居有個惡霸，難道就可以縱容家暴家長每天打孩子？家暴的家長當然希望孩子每天去罵惡霸，不要管家暴；惡霸應受譴責，但對孩子而言，「制止家長施暴」更切身重要；更何況，明明前任屋主已找出與惡鄰溝通的方法，雙方可以坐下來談，現在屋主換人後，家長只會打小孩，罵鄰居是惡霸。蕭旭岑表示，馬英九執政八年期間，不僅兩岸關係最穩定，美中台三邊關係和台日關係也都是最穩定的時期，甚至包括香港的情勢也不惡劣。如今蔡英文總統執政，卻是相反的情。為何如此？這是為政者如何布局區域戰略的問題，執政無能的民進黨，怎麼好意思以此來說嘴。至於陳其邁說「對馬前總統失望」，蕭旭岑說，陳前副院長是老朋友了，以前也沒聽他說過馬前總統的好話，現在成為高雄市長補選參選人，難免希望多造勢，但他要請陳其邁說三道四前，先兌現「到釣魚台辦釣魚大賽」的提議，不是嘴巴喊主權，行動是侏儒。蕭旭岑也指出，可否請陳其邁也解釋，蔡英文總統把大法官叫來訓斥可不可以？司法改革會議表決到蔡滿意可不可以？沒收公投，用反滲透法搞「東廠」，可不可以？陳其邁8日在電視訪談表示，「我是對馬前總統蠻失望」、「馬有很多機會可以表達台灣多數人民的聲音，可是馬自己放棄掉」、「馬常常在碰到跟台灣民主或台灣主權的議題上，立場一向都非常軟弱｣、「那軟弱到大家覺得說，這個真的是以前做過中華民國的總統嗎？」