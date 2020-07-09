關島復設辦事處　外交部：軍事合作非我方考量

外交部上周宣佈將重啟駐關島辦事處，由於關島不僅為美國屬地，更是美軍西太平洋軍事重鎮，引來台美更進一步軍事合作的聯想。外交部今（9）日澄清表示，復設辦事處，軍事合作非我方考量。外交部今日例行記者會上，發言人歐江安強調，「軍事合作不是我們在關島設處的考量」，如果各方面情況配合希望八月至九月之間辦事處能開館。至於關島復設辦事處，歐江安表示基於下列考量，在商務經貿上，近年來台灣與關島的經貿關係越趨熱絡，我國企業如麗寶建設、第一商業銀行、亞洲水泥、中華航空公司等均陸續赴關島投資。復設駐關島辦事處可有效促進雙邊經貿交流，加強我與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係。外交部指出，在鞏固邦交上，我國前於1991年5月恢復在關島設處，其主要任務之一係做為我拓展鄰近太平洋島國關係之重要平台，當時經該處推動，我國先後與馬紹爾群島（1998年）及帛琉（1999年）建交。上（2019）年索羅門群島及吉里巴斯相繼與我國斷交，顯示中國勢力已大幅滲入太平洋地區，恢復設置駐關島辦事處當可就近協助鞏固我現有太平洋友邦邦誼，拓展我與其他太平洋島國之實質關係。另外，關島地處西太平洋中心，擁有豐沛的海洋科學研究資源，復設關島辦事處後，可與美國當地研究機構洽談海洋科學之交流與合作。在醫療合作上，外交部指出，我推動關島醫療旅遊，遊客來台轉診漸展成效。著眼醫療觀光前景，台安醫院及中國醫藥大學附設醫院與關島當地醫療院所展開密切合作，而本部今年4月推出的短片「翻轉人生」就是取材於關島居民跨海來台就醫的故事。復設駐關島辦事處將能推廣我醫療旅遊，強化台灣優質國際醫療形象。我國每年赴關島觀光約2萬人次，為關島各國國際旅客中排名第三高者，復設的駐關島辦事處可就近提供旅關國人所需各項協助。在西班牙皇室支持下，歐洲探險家麥哲倫在1521年發現關島，此後成為西班牙殖民地。1898年美西戰爭中，美國擊敗西班牙王國，西班牙割讓關島與古巴等殖民地給美國；二次大戰期間，日軍曾攻佔關島，戰後關島成為美國屬地，但是不為美國的一州，關島居民也不能投票選美國總統。越戰開始，關島發揮其重要戰略地位，美軍轟炸機以關島安德森空軍基地作為後勤補給、維修基地。近年來，每當朝鮮半島局勢緊張，美軍也經常從關島派出B-52H戰略轟炸機，對北韓實施軍事威嚇，重申對盟邦的防衛承諾。關島1/3土地作為美國軍事用途，除安德森空軍基地外，關島也停靠有美軍航空母艦戰鬥群與核子攻擊潛艦。