行政院追加紓困特別預算　蘇貞昌：2週後提出

全球肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今（9）日在行政院院會中裁示，將即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇貞昌說，全球武漢肺炎疫情持續升溫，截至昨天，全球確診人數已突破1千1百萬人、死亡超過54萬人，近期許多國家更明顯出現第二波疫情，整體而言，國外疫情仍相當嚴峻。在疫情毫無緩解的情況下，預料全球經濟將持續受到衝擊。蘇貞昌表示，台灣解封以來，已明顯看到消費人潮出現，許多內需產業也逐漸在回溫當中，但在肺炎疫苗開發出來前，國際間的人流往來，仍然具有相當風險，經貿情勢也充滿高度不確定性。蘇貞昌說，台灣是高度倚賴出口的國家，以出口為導向的產業，如製造業，受國際經濟景氣連動密切，此外，人流往來受限，觀光運輸業等，就持續受到衝擊。在這樣的艱困時期，還是要顧產業、撐廠商、守就業，協助他們保有基礎、度過難關，因此，政府對於仍持續受衝擊產業的紓困與協助，還是要持續進行。蘇貞昌表示，請副院長沈榮津、秘書長李孟諺協同主計長朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。除了將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，也都請一併納入。蘇貞昌指出，國家經費有限，各部會態度非常積極，我們要把錢用在刀口上，仍請各部會共體時艱，一體把整個預算籌編好，政府一定會扛起責任，一方面協助已逐漸好轉的產業，轉骨升級，一方面也要對還陷在困境中的產業，持續協助，請各部會通力合作，一起努力。