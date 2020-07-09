重回時力尋求政黨奧援？林昶佐反駁：放話文化都沒變

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.09）

時代力量日前爆出人頭黨員風波，媒體報導，幕後藏鏡人疑為已退黨的立委林昶佐。時力人士分析，退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都林昶佐讓思考要佈局重返時力。林昶佐今（9）日則是回應痛批，時力的放話文化到現在一直都沒變。林昶佐表示，過去幾個月來，的確有時代力量內部不同系統的朋友來邀請我回去，但我都清楚表達「沒有意願」重返時代力量。我與留在時代力量的朋友們保持友誼的聯繫與公共政策上的互動，但對於黨務的事情沒有意願參與，不可能當藏鏡人去指導與介入。林昶佐痛批表示，以前還在時代力量的時候，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。我相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。時代力量除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。林昶佐指出，退出時代力量後，雖然缺少政黨的資源，但目前在立法院推動關注的議題，反而比過去更有進展。例如籌組「開放國會行動方案聯盟」推動國會的改革與透明，組成「友港連線」與「西藏連線」串連國際社會與人權議題，都獲得立法院跨黨各黨團的支持與參與，我很珍惜現在的崗位與角色，並繼續努力。最後，林昶佐開玩笑說，「我以為任誰都看得出來我退出時代力量之後找回自由，以及腹肌？」時力回應表示，目前全案仍在調查當中，也已安排相關單位前來中央會談，協助中央釐清相關案情。目前案件尚在調查中，更未有黨內人員聯合黨外勢力之結論。此案待有調查結果出爐後，會再完整公開說明。時力中央黨部也公開譴責有心人士利用此案件之放話行為。在事實真相尚未完全釐清之前，任何補捕風捉影的揣測與放話，都無益於真相的揭露，盼有心人士自我約束。