入境免隔離14天！蘇格蘭跟進英格蘭　列台為低度風險國家

繼日前英國英格蘭政府公布台灣為首批入境免隔離國家後，蘇格蘭政府也宣布，包括台灣共59個國家或地區旅客，自7月10日起若經英國英格蘭地區入境後，進入蘇格蘭地區，可免除14天隔離；外交部今（9）日表示，此為凸顯台灣防疫成果，外交部對此表示誠摯歡迎。外交部發言人歐江安表示，英國蘇格蘭政府宣布，台灣旅客自7月10日起這項豁免措施只對來自列入低度風險國家名單的旅客有效，若過去14天曾經到過非名單上的國家旅遊，則入境蘇格蘭地區後，仍須自主隔離。英國政府已於本月3日公布解除入境隔離名單，包括台灣在內59個國家與地區的旅客入境英格蘭，可免除隔離14天。而共組聯合王國的蘇格蘭8日宣布跟進，將我國列入低度風險國家名單中，台灣旅客自7月10日起若經英格蘭地區，像是從倫敦入境後進入蘇格蘭地區，可免除14天隔離。蘇格蘭政府表示，低度風險國家及地區名單，是考慮全球各地疫情發展及公衛評估的結果，包括當地每10萬人的確診數，蘇格蘭目前每10萬人有28人確診，相當於或低於這個指標的國家或地區，才會列入低度風險國家名單。歐江安進一步說明，英國目前是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，此開放措施有助於台英雙邊經貿投資持續成長，英國積極採取防疫措施，蘇格蘭地區疫情穩定受控制，未來我國會持續與英國合作，推動更多雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展，增加穩定性和持續性。