天天行程排好排滿　陳其邁：也許對我來講只有這一次機會

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▲民進黨高雄市長候選人陳其邁體驗VR體感科技。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（9）日到體感奇點艙參訪對於對手李眉蓁說他班班有冷氣的政見是學韓國瑜的，也是「韓國瑜2.0」，陳其邁反駁這是邏輯謬誤；而針對天天行程幾乎「排好排滿」，陳其邁強調：「也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜、努力」。針對對手攻擊「班班有冷氣」的政見是學韓國瑜的，陳其邁指出，這是邏輯上的謬誤，在2018年選舉的時候，早提過雙機裝冷氣的問題，韓市長加碼2年，跳票才引起教師團體的撻伐，這只要翻一翻過去的紀錄，全教產也提出說明了，李議員應該要把政策好好地整理一下，對外發言才不會一再出錯，看不出來她的政策或是競選團隊的人事安排，跟韓市長的關聯還是沒辦法做清楚地釐清，變成「韓規李隨」，她自己要去回答外界對她的疑慮。對於每天行程幾乎「排好排滿」，陳其邁說他的目標就是希望高雄能夠更好，市民期待一個新市長能夠重開機，加速市政推動，這是他可以為高雄奉獻心力的地方，也要更努力地來贏得市民的認同與支持，並強調「也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜，也會特別地努力」。媒體詢問為什麼說只有這一次機會？陳其邁表示，這有時候很難說，也許是命運的安排，但有時候對他來講讓高雄更好是使命，他有機會帶著行政院的歷練跟過去在中央、地方的歷練，讓高雄能夠快速地轉型，也許在行政院工作告一段落之後，這是一個讓高雄能夠大力發展，對他而言也是一個重生的機會。而針對國民黨主席江啟臣說國民黨在高雄議長如果沒有保住，他主席也不當了，陳其邁認為，看起來國民黨內部似乎有一點狀況，不過這是國民黨的家務事，他不適合做評論，議長投票是議會自主，他尊重國民黨內部到底有沒有破釜沉舟，不過顯然在內部民主狀況面臨挑戰，還是由國民內部自己解決。