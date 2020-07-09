天天行程排好排滿　陳其邁：也許對我來講只有這一次機會

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（9）日到體感奇點艙參訪﹔對於對手李眉蓁說他班班有冷氣的政見是學韓國瑜的，也是「韓國瑜2.0」，陳其邁反駁這是邏輯謬誤；而針對天天行程幾乎「排好排滿」，陳其邁強調：「也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜、努力」。
針對對手攻擊「班班有冷氣」的政見是學韓國瑜的，陳其邁指出，這是邏輯上的謬誤，在2018年選舉的時候，早提過雙機裝冷氣的問題，韓市長加碼2年，跳票才引起教師團體的撻伐，這只要翻一翻過去的紀錄，全教產也提出說明了，李議員應該要把政策好好地整理一下，對外發言才不會一再出錯，看不出來她的政策或是競選團隊的人事安排，跟韓市長的關聯還是沒辦法做清楚地釐清，變成「韓規李隨」，她自己要去回答外界對她的疑慮。
對於每天行程幾乎「排好排滿」，陳其邁說他的目標就是希望高雄能夠更好，市民期待一個新市長能夠重開機，加速市政推動，這是他可以為高雄奉獻心力的地方，也要更努力地來贏得市民的認同與支持，並強調「也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜，也會特別地努力」。
媒體詢問為什麼說只有這一次機會？陳其邁表示，這有時候很難說，也許是命運的安排，但有時候對他來講讓高雄更好是使命，他有機會帶著行政院的歷練跟過去在中央、地方的歷練，讓高雄能夠快速地轉型，也許在行政院工作告一段落之後，這是一個讓高雄能夠大力發展，對他而言也是一個重生的機會。
而針對國民黨主席江啟臣說國民黨在高雄議長如果沒有保住，他主席也不當了，陳其邁認為，看起來國民黨內部似乎有一點狀況，不過這是國民黨的家務事，他不適合做評論，議長投票是議會自主，他尊重國民黨內部到底有沒有破釜沉舟，不過顯然在內部民主狀況面臨挑戰，還是由國民內部自己解決。