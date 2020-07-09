嚴德發視導漢光反登陸作戰預演　哀悼海陸突擊艇翻覆意外

國軍漢光36號演習13日將在全台各大戰區登場，今（9）日在台中甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」預演。

▲M60A3戰車發射火砲。（圖／軍聞社提供）

國防部長嚴德發視導甲南海灘第五作戰區「聯合反登陸作戰」實兵演練先期任務訓練，特別率全體人員先行為日前因突擊艇殉職海軍陸戰隊員默哀一分鐘，表達對同袍的不捨與悼念。嚴德發首先代表三軍統帥蔡英文總統，嘉勉與肯定連日來不畏炎熱天候，辛勤操練整備的官兵弟兄姐妹；此次的操演中，看到三軍各參演部隊充分展現平日精良的訓練成果和高昂戰志，官兵所留下的每一滴汗水，都是展現「自我防衛」決心的表現，更對國軍捍衛國家安全的實力深具信心。嚴德發指出，「漢光演習」是國軍一年一度最重要與最高層級的三軍聯合防衛作戰訓練演習，在此之前各級部隊循序按訓練階段，分別先完成「駐地、專精、基地、三軍聯合作戰訓練及戰備任務訓練月」的演訓程序，各階段訓練均依敵情威脅，秉持「為戰而訓」與貫徹「求精求實、從嚴從難」之原則，戮力執行各項戰備訓練工作，來蓄積部隊堅實戰力，最後再藉由年度「漢光演習」實施整體戰力的總驗收，並做為未來精進建軍備戰的方向，同時展現國軍矢志達成維護領土主權，確保臺海和平與區域穩定的能力。嚴德發指出，歷年來，漢光演習假想敵的設定，都是依據當前敵情威脅與前瞻未來戰爭型態的改變，以及武器裝備更新，敵人戰術戰法變革等新情勢，於漢光實兵演習驗證國軍作戰計畫的可行性，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，與「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，縝密規劃此次演習課目與動次，使三軍部隊按演習階段共同遂行「戰力保存、聯合防空、濱海決勝、灘岸殲敵、重要目標防護、封港布雷、灘岸阻絕、反空降、反機降作戰及反特攻、反突擊」等主要課目，所以「漢光36號」演習是支持國軍防衛作戰構想的訓練演習。嚴德發表示，今日第五作戰區選定在台中甲南海灘，遂行「三軍聯合反登陸作戰」實兵實彈演習，就是秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」，以及「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的要求，研判此處海灘可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘，第五作戰區以三軍聯合作戰型態，並結合全民總力，使此次演習更趨近於實戰場景，充分驗證國軍防衛戰力，共同執行臺澎防衛作戰演習。嚴德發強調，國軍應當發揮防衛作戰特性，在熟悉的國土上，展現主場優勢，做好戰場經營作為，充分運用海峽屏障及本島地形等有利作戰環境，創造戰場局部優勢，迫使敵犯台任務失敗。日前發生海軍陸戰隊99旅操演意外憾事，嚴德發悼念英勇殉職的海軍陸戰隊陳志榮上士與蔡博宇上兵，「他們不只是陸戰隊的英雄，更是國軍的英雄、國家的英雄」，期勉全體官兵全力以赴，完成他們生前努力達成演習任務，踐履軍人捍衛國家安全的遺志；也請大家一起為正在病床上奮鬥的阿瑪勒·道卡度中士集氣、加油，希望他早日康復，回到國軍的大家庭中，繼續和大家共同努力守護家園。嚴德發認為，今日操演充分展現出陸軍「聯合兵種營」可恃戰力組建效能，同時後備軍人與常備部隊共同應戰，三軍聯合作戰戰力發揮，都是趨近於實戰場景的磨練，也有效展現軍民同心，守護家園，共同捍衛國家的決心與能力。