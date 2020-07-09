2024角逐總統大位？柯文哲「正面回應」曝：何必那麼在意

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

台北市長柯文哲一直是2024年總統大選熱門人選，且2022第二任台北市長任期結束後有什麼規劃也被社會關注。柯文哲今（ 9 ）晚接受節目專訪時也回應，現階段要選贏的機率很低，但「還是照這樣準備，準備選總統，就這樣去選，時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意」。柯文哲9日晚間接受《壹電視》專訪，被主持人陳雅琳詢問是否朝選總統的方向在計劃時，柯文哲先是引用老子《道德經》回應，「覺得人是這樣，可以達到老子講，『生而不有，為而不恃，功成而弗居』，你生下這個東西，不是要佔為己有，做的不一定要依靠它，有功也不一定要居功，所以我還是照這樣準備」。柯文哲還說，其實從2020選舉就很清楚，如果純粹要靠個人聲望贏，除非一開始民調要領先8%，不然到最後，他估計過藍綠動員能力可以到4%，不然這邊拉4%，那邊拉4%，你就掉下去，所以現階段選贏的機會很低，因為贏8%很困難，且過程當中，所有的媒體這樣打「不容易啦」。柯文哲也感嘆，「選舉最後是政黨動員，但自己又不太喜歡這種選舉方式，其實從小英自己的選舉、還有韓國瑜，就證明說台灣已經開始進入極端政治的時代」。對於2024是否參選總統，柯文哲也回應，自己現在的心情上都相當輕鬆，每天都正常工作準時搭公車出發，7點半在台北市政府準時開工，就做我自己想做的事，就這樣做，「時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意」。（編輯：潘毅）