美國批准愛國者飛彈延壽案　國防部：強化我國防禦能力

美國國務院美東時間9日宣布，正式批准售台「愛國者三型飛彈」（PAC-3）延壽案，總額為6.2億美元，並已正式知會國會。國防部對此表示感謝，強調有助於強化防禦能力。

國防部今(10)日表示，美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2,000萬美元的對臺軍售案，進行「知會國會」程序，並公布在美安合局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。此次軍售是川普政府迄今對臺第7次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定。外交部發言人歐江安表示，外交部注及美國政府於美東時間9日宣布最新對台軍售案，重新鑑定與測試愛國者三型飛彈，協助延長飛彈的使用期限。此次軍售價值約6.2億美元，是川普總統上任後第七度宣布對台軍售，外交部對此表示歡迎，並感謝美國以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，使我方能即時獲取所需防衛性裝備。外交部指出，蔡英文在本年5月連任就職演說中提及，過去四年，我們推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色。未來四年，這些政策方向不會改變。外交部未來將持續深化台美緊密安全夥伴關係，對印太區域長遠的和平穩定做出貢獻。