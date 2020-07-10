絕對比兩岸一家仇好！柯文哲宣布22日辦台北上海雙城論壇

台北市長柯文哲今天(10)宣布將在7月22日舉辦台北上海雙城論壇，因應防疫需求，將採用視訊會議隔海召開；記者問兩岸重啟交流是否為「兩岸一家親」？柯文哲表示，不需要一直重複過去講的話，「不過我相信，絕對比兩岸一家仇好！」柯文哲說，「我還是相信，有交流才有善意，有善意才有交流。當然，兩岸之間一定有一些各自堅持的地方，所以用『五個互相』來處理，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難時就可以互相諒解，可以把問題處理過去」。柯文哲指出，目前兩岸之間幾乎沒有對話，「我認為這是不好的，因為兩岸之間，經貿關係相當密切，在經貿關係這麼密切的狀態下，政治的對抗越來越高，還是不合理，所以我們還是試著維持兩岸之間可以和平發展。對抗本來就不好，如果一直升高對抗的局勢，我想更不好，所以我還是主張，如果在過去的基礎上，可以維持交流，就繼續交流」。柯文哲表示，今年雙城論壇是第11屆，在他個人任內已經舉行六次，「都已經辦這麼久，沒有理由停掉」，「台北跟上海是兩岸間最先進的城市，特別是在所謂的華人文化圈，或是儒家文化圈，所以很多對方處理問題的模式，對我們會有更高的參考價值，這是相對於歐美國家，歐美的社經狀況跟我們不太一樣」。柯文哲說，「其實台北市最近要成立大數據中心，還有這一兩年來，相當大力推動數位基礎建設，很多原因是我們在舉辦雙城論壇的時候，在上海那邊看到比台北這邊強的地方，所以人家比我們好的地方，我們要加速去學習」。記者問到「九二共識」？柯文哲直接回答「國民黨的事情，國民黨自己處理」。台北市政府發言人周台竹說明，目前雙方都有各自規定不能使用的視訊軟體，台北上海雙邊會繼續協商。