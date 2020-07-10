許崑源託夢「要堅強」　林絲娛按鈴控告王浩宇、梁文傑

▲國民黨高雄市議會黨團今（10）日上午陪同前議長許崑源遺孀林絲娛，到高雄地檢署按鈴控告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等七人侮辱、誹謗死者。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.10）

國民黨高雄市議會黨團今（10）日陪同前議長許崑源遺孀林絲娛，到高雄地檢署按鈴控告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等七人，高喊「還給許崑源一個清白」，針對這七人在網路上發表的言論提告刑法312條侮辱、誹謗死者罪，要為許崑源討公道。高雄市議員邱于軒表示，國民黨黨團陪同前議長許崑源的遺孀林絲娛女士到高雄地檢署，正式按鈴申告納悶申告的對象有七位，他們分別都是在網路上針對許崑源議長發表一些誇大不實，甚至講出涉嫌污辱、毀謗的言論。林絲娛說，今天不為別的，就是要為丈夫許崑源討回一個公道，人都已經不幸離世，直到現在卻還有許多鋪天蓋地的攻擊，在網路上、在電視上、在報章雜誌上，不斷的繼續追殺他，消遣他，作為他的妻子，時至今日，這口氣真的忍不下去。林絲娛強調，她失去了一位老公，還要看到老公被抹黑，這是什麼樣的心酸與心痛，對於這些說話不負責任的人能懂嗎？林絲娛也說，前幾天許崑員曾託夢給要她堅強，因此決定化悲憤為力量，經過與專業人士與律師的討論，收集證據後正式向這些人提告，孩子也告訴她一定要站出來，為爸爸討回一個公道。高雄市議員宋立彬表示，今天的主軸就是只為了還給許崑源一個清白，6月6日不幸的事情發生後，原以為6月27日隨著許崑源公祭完一切能結束，但是所有人都看到並沒有結束，還是繼續追殺與抹黑， 我們非常的痛心，為什麼我們的社會變成今天這種情況。宋立彬強調，其實在網路上還有很多很多抹黑、扣帽子、影射的話就有存證，之所以對這7個人提告，是因為他們的尺度過於誇張，有些是身為政治人物他需要去檢討自己的言行，不是自己想講什麼就講什麼，當然他就要負起刑法第312條侮辱、誹謗死者罪。