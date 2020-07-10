行政院追加紓困預算　蘇貞昌：沒有現在哪有未來

一切都會依循立法院通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，

媒體追問，政院該如何跟立法院溝通，將特別預算案排入臨時會議程？蘇貞昌表示，特別條例中有明白規定，政院把預算案送到立法院，就可以先行動支，因為救急要及時。

行政院追加紓困特別預算，遭質疑債留子孫。行政院長蘇貞昌今（10）日受訪表示，台灣防疫做得最好，紓困也最快到位，現在政府還是要對在困難中的產業，幫助他們走出困境，「否則沒有現在，哪有未來」。蘇貞昌上午前往台北市陽明山，視察大屯瀑布區溪流西側步道短期環境改善辦理情形。在視察前他受訪時說，因為台灣防疫工作做得好，漸漸大家走出來後，看到內需產業情勢好轉，可是，國際疫情有1200多萬人已經確診，50幾萬人死亡，還是不可測，而且很險峻。因此，以出口為導向的台灣，有很多的產業受到衝擊，還是要大力補助他們，協助這些產業度過難關。蘇貞昌說，就好像在紓困2.0的時候，我們大力補助受衝擊的產業四成薪，因為有這個補助，有76萬多人領這個補助，使得76萬多個家庭不會因失業而受衝擊，所以紓困要及時。蘇貞昌指出，在昨天行政院院會，他已要求由秘書長李孟諺跟主計長朱澤民協同相關部會，就受衝擊的產業大力紓困，讓這些產業度過難關，也都會把錢花在刀口上，同時也會做出成績，希望台灣度過難關。對於外界質疑追加特別預算恐債留子孫，蘇貞昌說，全國同胞同舟一命，不但防疫要做好，紓困也要做好。很多國家為了受衝擊的產業，大大追加預算，比台灣多好多好多好多。過去幾年蔡總統特別注重財政紀律，所以年度有賸餘。這次疫情的衝擊，全世界都一樣，台灣防疫做得最好，紓困也最快到位，現在我們還是要對在困難中的產業，助他們走出困境，否則沒有現在，哪有未來。