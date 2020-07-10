10月接受最後6架黑鷹直升機　空勤總隊飛行員加薪4萬

▲總統蔡英文今(10)日在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊臺中清泉崗駐地。（圖／內政部提供）

▲總統蔡英文今(10)日在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊臺中駐地。（圖／內政部提供）

總統蔡英文今(10)日在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊臺中清泉崗駐地，當場宣布幫空勤加薪，從本(7)月起，空勤飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並提高空勤人員與共勤機組員的鐘點費，希望能留住人才，加強照顧英勇的空勤同仁，並指示加速臺東、松山駐地興建，全面完成空中救災基地。內政部表示，行政院已核定自今年7月1日起，調高空勤機組人員待遇，每小時飛行鐘點費，飛航人員由原本的800至1,000元，調整為1,600至2,000元；空勤修護人員由500元至750元，調整為1,000元；其他機關隨機人員也由400元至600元，調整為750元。另外，每位空勤的飛航人員，每月增發4萬元攬才留才獎助金，以利招募及留住人才，強化空勤總隊救災量能。內政部指出，國家培育一個正機師飛行員需要1億元以上，空勤總隊飛行員大部分來自軍中，具有備役身分，戰爭時還要編入戰鬥序列。在這樣的條件下參與空中救災任務需要極大的熱誠，承擔極大的危險，因此，在蔡英文及行政院長蘇貞昌的大力支持下，推動這次待遇調整，鼓勵機組員繼續為國家空中救災服務。空勤總隊表示，空勤總隊肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等5大任務，要面對天候不佳、嚴峻地形及不可知的情境，在救人的同時，自己也是冒著生命危險。自93年成立至今已救援7,100人，確保人民生命財產安全。今年至今已執行16場森林火災搶救任務，有效減少森林火災損失。空勤總隊指出，空勤規劃有臺北、臺中、高雄、花蓮、臺東5大駐地，正逐步興建整修，希望建構完善的救災基地。2009年時，馬英九總統指示陸軍移交15架UH-60M黑鷹直升機給空勤總隊。今年10月空勤總隊將接收最後6架黑鷹直升機，機隊更新計畫執行完成後，會有黑鷹直升機14架、海豚直升機9架及定翼機1架，若有空中救災需要，全國空域均能在30分鐘內抵達現場，有效提升空中救災能力，保障人民生命財產安全。