選總統很花錢？蔡英文狂吸5.6億　韓賺宋賠3000萬

監察院今（10）日公布第15屆總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉參選人賸餘申報及政黨政治獻金會計報告書。據這份資料顯示，2020年總統大選的三組候選人中，最會吸金的當屬民進黨的蔡英文，政治獻金總額達5.6億元，但最懂得理財的，則是國民黨的韓國瑜，結餘3019萬元。至於最晚宣布參選的親民黨宋楚瑜則是慘賠3004萬元。依監察院公布的報告及相關資料顯示，蔡英文在競選期間收入的政治獻金達新台幣5億6476萬元，其中個人捐獻達3.38億元、營利事業捐獻達1.6億元、匿名捐獻也有5956萬元。但總支出達5億8889萬元，餘額為負2413萬元。蔡英文政治獻金支出的項目中，最高的是宣傳費用，總額達3億2586萬元，其次是集會費用1億179萬元；再其次則是人事費用6791萬元。韓國瑜競選期間收入的政治獻金總額為4億5631萬元，其中個人捐獻達3億7112萬元，營利事業捐獻為4526萬元、匿名捐獻也有3267萬元。總支出僅有4億2617萬元，結餘3019萬元。韓國瑜政治獻金支出的項目，金額最高的同樣也是宣傳支出，金額達3億8128萬元，其次是集會支出，金額為2351萬元，雜支則有739萬元。至於親民黨的宋楚瑜，在競選期間的政治獻金收入總額僅有3183萬元，其中政黨捐獻收入就占了2500萬元，個人捐獻收入僅有543萬元，營利事業捐獻也僅有135萬元。但總支出卻達6187萬元，餘額為負3004萬元。宋楚瑜政治獻金的支出部分，金額最高的也是宣傳支出，達5246萬元，其次為租用競辦支出，金額為473萬元；再次高的是人事費用181.9萬元。