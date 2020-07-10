許崑源遺孀提告！王浩宇急喊冤　朱學恒「26字比喻」狂酸

前高雄市議會議長許崑源遺孀林絲娛，今（10）日到高雄地檢署提告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等七人刑法 312 條侮辱、誹謗死者罪，要為許崑源討公道。王浩宇喊冤表示，「讓許崑源議長平靜離開不好嗎？」對此，「宅神」朱學恒狠酸王浩宇，認為「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走」。
許崑源遺孀林絲娛強調，自己失去了一位老公，還要看到老公被抹黑，這樣的心酸與心痛，這些說話不負責任的人能懂嗎？更透露許崑員曾託夢給她、要她堅強，且孩子們也都支持要她站出來替爸爸討公道。
而挨告的王浩宇則認為這是「胡亂提告」，「讓許崑源議長平靜離開不好嗎？」更反批「真正在消費許議長的根本就是藍營自己」。對此，朱學恒在臉書發文譏諷王浩宇，「人家親人過世，你在那邊機機歪歪不讓往生者安寧；結果遺孀要告你了，你又說是在幫高雄助選又不讓往生者安寧。真正被告了又要崩潰，叫人家家屬讓往生者安寧的走。有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走」。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「這樣的人，還能當民意代表，那真的國家要滅亡了」、「人家往生，他不讓人家平靜離開，現在被告就說希望讓人家平靜離開」、「真的很奇怪，他說和做什麼都可以，別人就是不行」、「管不住自己的嘴，被告剛好而已」、「罷掉他吧，不只中壢台灣也可安寧」。（編輯：倪浩軒）
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