「被提名人不符社會期待！」NCC人事案民眾黨投不同意票

行政院在4月30日向立法院提出「國家通訊傳播委員會」（NCC）5位委員提名案，立法院今（10）日下午將針對NCC人事同意權進行投票。台灣民眾黨今日表示，將會投下不同意票。

翁柏宗、陳耀祥，

蕭祈宏

王維菁、林麗雲

▲時代力量對NCC現任的兩位委員以及主秘投下反對票。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.10）

民眾黨立院黨團幹事長高虹安受訪表示，將對NCC人事同意權投下反對票，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都拋出數位發展部的概念，但是從媒體報導得知數位發展部將會從NCC改組，或是從NCC人事去做併入；不管何種方式，相當可惜NCC提出的委員人選都不符合社會對數位發展部的期待，因此民眾黨團沒辦法為未來定位爭議非常不清楚的機關做人事的投票。民眾黨立委蔡壁如表示，目前執政黨要不要承諾黨政軍退出媒體是一個問題，NCC被提名人5人中有4個親綠人士，雖然2人之中有來自台大新聞系、師大大傳系，但是我們經過內部討論之後，認為他們沒有具備NCC專業審查的能力，因此民眾黨決定投反對票。針對NCC人事投票，時代力量總召邱顯智表示，現任的兩位委員以及主秘，在過往執行NCC的業務，舉凡中天換照、附負擔履行狀況追蹤、交易案審查都有執行力不張的狀況，所以投下反對票；兩位新任的學者，我們投下贊成票，期待他們能為NCC帶來新氣象。