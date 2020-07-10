政治獻金花去哪？網紅置入、政治行銷噱飽飽

監察院今（10）日公布了總統大選各組候選人政治獻金的收支明細，仔細檢視各組總統候選人的支出，可以發現其中有很大一部分，流向了政治行銷公司以及網紅的節目置入。以蔡英文陣營來說，在政治獻金支出的明細中，赫然出現六月中旬才被爆料與綠營關係密切，四年拿到政府標案8000餘萬元的「幫推」及「投石」兩家公司。其中，「幫推」有49案，總金額達2768.8萬元；「投石」也從英陣營取得10案，金額也有166.9萬元。其中，「幫推」取得的49案中，名目包括了活動企劃、廣告托播、影像製作、專案影片、時事議題專案、政績宣傳計畫、網路直播、廣告投放等，金額從新台幣2萬餘元到200餘萬元不等。而「投石」所取得的10案，名目則是競選招牌設計、空間設備、裝設攝製軌道燈、音樂錄影帶製作等。國民黨提名的韓國瑜在競選期間也與政治行銷公司密切合作，其中，凱絡媒體服務公司為最大宗，共有48筆，名目包括了播送、傳送或刊登宣傳廣告，總金額達2.3億元。戰國策國際顧問公司也有2筆，總金額約20萬元。另外，值得一提的是雙方陣營都有支付給製作網路節目《博恩夜夜秀》的薩泰爾娛樂公司，其中，韓陣營共支付兩筆費用，第一筆9.45萬元發生於去年11月25日，用途為「播送、傳送或刊登宣傳廣告支出」，而當天正是網紅曾博恩在節目中致電韓國瑜。第二筆22.05萬元則發生於去年12月17日，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。至於去年4月蔡英文上同一個節目受訪，在蔡陣營的競選支出項目中，也有一筆支付予薩泰爾娛樂的款項13.1萬元，支出用途為「節目專訪」。