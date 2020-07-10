民眾黨反對NCC人事案　時力對新任委員有期待

立法院今（10）日下午將針對NCC人事同意權進行投票。台灣民眾黨對提名人投下不同意票；時代力量則是對現任委員被提名人投反對票，新任2位NCC委員被提名人投同意票。

民眾黨立院黨團幹事長高虹安受訪表示，將對NCC人事同意權投下反對票，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都拋出數位發展部的概念，但是從媒體報導得知數位發展部將會從NCC改組，或是從NCC人士去做併入；不管是何種方式，相當可惜NCC提出的委員人選都不符合社會對數位發展部的期待，因此民眾黨團沒辦法為未來定位爭議非常不清楚的機關做人事權的投票。

民眾黨立委蔡壁如表示，目前執政黨要不要承諾黨政軍退出媒體是一個問題，NCC被提名人5人中有4個親綠人士，雖然2人之中有來自台大新聞系、師大大傳系，但是我們經過內部討論之後，認為他們沒有具備NCC專業審查的能力，因此民眾黨決定投反對票。

王維菁、林麗雲

黨團總召邱顯智委員表示，過去幾年，任職通傳會之現任委員與行政官僚，對中天等紅媒無力處理附負擔條款，任紅媒恣意做不負責任之報導，戕害我國民主，完全失職。而時代力量黨團在2016年收到兩位委員之問卷，皆表示會處理反媒體壟斷，但四年過後卻改變態度，置之不理。時力黨團指出，兩位新被提名人學養皆具，期待未來任內，能履行承諾，妥善處理我國媒體改造工作，發展數位經濟，還給台灣社會乾淨的媒體環境。