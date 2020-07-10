控NCC淪「新聞東廠」 藍委集體出走拒投票

新頭殼newtalk立法院臨時會今（10日）下午行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，但國民黨團立委領取選票後，卻集體將選票帶出議場，並在議場大門召開抗議記者會，直言蔡政府提名的NCC委員被提名人，有明顯親綠背景，因此國民黨團拒絕投票給這樣的「新聞東廠」。國民黨團總召林為洲指出，立法院下午正在進行NCC委員的人事同意權投票，但國民黨拒投，主要原因在於，前陣子發生的總統府駭客事件，到現在還是羅生門，這當中很奇怪，連總統府沒有完全否認外洩資料內容，但刑事警察局、總統府資安單位至今沒有調查結果。林為洲接著指出，外洩的電郵內容中有提到，這次被提名為NCC主委的陳耀祥，以及另外兩位NCC委員林麗雲、王維菁 ，這3人都是親綠背景的學者。內容甚至寫說，這3個人將來會「很好用」，可以來打擊某些特定媒體、電視台。林為洲斥則稱，對於這樣的爆料內容，總統府的否認卻軟弱無力，查了半天查不出結果，竟然這樣就要來行使人事同意權？！NCC作為獨立機關，主要的工作是管理新聞傳播、新聞自由，但這樣的獨立機關提名人選，跟當初講明要去打擊藍營的促轉會張天欽有什麼兩樣？因此國民黨團沒有辦法接受，拒絕投票。新聞來源為Newtalk 新頭殼