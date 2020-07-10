高雄市長補選　中選會：7月15日抽候選人號次

高雄市長補選8月15日將進行投票。中央選舉委員會於今(10)日召開委員會議，審定通過高雄市第3屆市長補選候選人資格，7月15日辦理候選人姓名號次抽籤。
中選會表示，高雄市選舉委員會於109年6月20日至6月24日受理高雄市第3屆市長補選候選人登記之申請，受理登記期間計有吳益政、陳其邁及李眉蓁等3人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，候選人3人均符合規定，將由高雄市選舉委員會於109年7月15日辦理候選人姓名號次抽籤。
中選會指出，此次市長補選當選人的任期，至高雄市第3屆市長任期屆滿之日為止。
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