高雄市長補選　中選會：7月15日抽候選人號次

▲國民黨高雄市長參選人李眉蓁今（10）日到果貿來來豆漿體驗一日店長，現場製作饅頭與最有名的「小鮮肉包」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.10）

高雄市長補選8月15日將進行投票。中央選舉委員會於今(10)日召開委員會議，審定通過高雄市第3屆市長補選候選人資格，7月15日辦理候選人姓名號次抽籤。中選會表示，高雄市選舉委員會於109年6月20日至6月24日受理高雄市第3屆市長補選候選人登記之申請，受理登記期間計有吳益政、陳其邁及李眉蓁等3人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，候選人3人均符合規定，將由高雄市選舉委員會於109年7月15日辦理候選人姓名號次抽籤。中選會指出，此次市長補選當選人的任期，至高雄市第3屆市長任期屆滿之日為止。