付費上博恩夜夜秀 薩泰爾娛樂：藍綠白黃橘的錢都有收！

新頭殼newtalk監察院今（10）日公布2020年總統大選政治獻金收支明細，蔡英文陣營與韓國瑜陣營在申報宣傳支出中，皆有支付款項給「博恩夜夜秀」的節目製作公司薩泰爾娛樂，蔡團隊支付13萬元，韓團隊支付了31.5萬元，比對支付的時間點前後，蔡、韓兩人剛好都在該節目接受訪談。韓陣營去年11月25日支付第一筆9萬4500元，又於去年12月17日付給薩泰爾娛樂公司第二筆22萬0,500元款項，共31.5萬元，而剛好11月25日付完款項後，當晚「博恩夜夜秀」主持人在節目現場撥電話給韓國瑜，邀請韓國瑜上節目，韓也以「Yes I Do」回應。蔡陣營則是在去年5月14日支付13萬1,040元，「博恩夜夜秀」則於去年4月24日播出蔡英文的專訪內容，針對上節目要收費一事，薩泰爾娛樂公司表示，「上節目當然要收費，博恩夜夜秀只是題材比較政治的娛樂節目」，至於韓陣營的收費為何跟蔡陣營有落差？薩泰爾則回應，尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論，並且說2019年至2020年的選戰期間，他們藍綠白黃橘的錢都有收。網友對此反應不一，有人說「所以柯文哲付了不只一次嗎?」也有網友反應「韓導那場表演個膝蓋走路要三十幾萬？」更有網友回應說「付錢給你們酸，你們真狠啊~」但也有網友認為「不收錢要怎麼收支平衡？光是票肯定不夠」，不過，也有不少網友期待第4季由博恩回來主持！新聞來源為Newtalk 新頭殼