陳其邁一天八行程　襯衫濕到換三件

▲陳其邁受訪時表示，他今（10）日流汗流到已經換了第三件襯衫。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.10）

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民進黨高雄市長參選人陳其邁，今（10）日鳳山工協市場拜票後就是連續七個仁武區參香及拜票行程，對於國民黨李眉蓁批評他的政見一樣，連主題曲紅豆都是一樣的，陳其邁下午三點在竹後保安宮受訪時表示，他流汗流到已經換了第三件襯衫，希望李議員還是要加油，多接近民意，還要做自己。工協市場為傳統眷村，一般認為是藍營票倉，但陳其邁市場才掃到一半，便已獲得攤商贈送的四顆大鳳梨陳其邁表示，爭取所有市民的認同，是市長候選人的職責，高雄市民是一家人，禍福與共、生死相依都在這裡，他若當選市長，對市民的照顧絕對不分彼此、不分藍綠。陳其邁指出，仁武有很多新移入的人口，生活品質有很多需要大力改善的地方，自己經常造訪仁武，包括曹公新圳水利建設等工程都十分了解，未來如果當選市長，與民生、水利相關的公共建設，他一定會加快進度，提升市民的生活品質，加速仁武產業園區，創造就業機會。國民黨市長參選人李眉蓁今天做饅頭時，就酸陳其邁好像是數著饅頭等退伍，鋪著紅地毯準備進市府，民眾黨提名的市長參選人吳益政也說陳其邁感覺像躺著選；陳其邁則笑稱他光是仁武地區，下午就排了七個行程，流汗流到已經換了三件襯衫，早上七早八早就出門，晚上忙到快十一點，這是每天的日常，他是拼了命、用盡全力，最認真、最努力的市長候選人。陳其邁說，從他參選以來，從馬英九前總統、國民黨中央黨部與地方黨部，對他提出很多批評或是攻擊，從來沒有斷過，對於任何批評指教他都虛心接受，但選舉還是不要太多這種跟事實距離很遠的評論，跟人民處在平行世界，他不會批評候選人，希望其他候選人跟他一樣，多走走、多看看，他們就會了解民眾其實希望候選人解決問題，選舉太多口水不太好。