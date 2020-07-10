柯文哲選輸怎麼辦？陳佩琪「1段話」吐心聲：回來給我養

最近台北市長柯文哲在第二任期後是否會角逐 2024 總統大位成為外界矚目焦點，昨（ 9 ）日柯文哲終於鬆口回應說：「還是照這樣準備，準備選總統，就這樣去選，時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意」，同時也坦承目前勝算不高。而對此，陳佩琪稍早就在臉書表示，如果柯文哲選輸了還可以「回來給我養」。

柯文哲近日因「查北捷月票搭破萬」一事挨轟，妻子陳佩琪就在臉書替柯文哲喊冤，不捨他「最近辛苦又常挨罵」。而針對她絕對會與柯站在一起的報導，她則回應「說的我好像是什麼正義之師要出征一樣，呵呵，這不是夫妻之間該有的基本情義嗎？我曾說過結婚30年，或許甜蜜不似過往，但先生遇到困難，也不至於到袖手旁觀的地步，心存善念，盡力而為，選輸失業了，回來給我養就好」。

▲陳佩琪在臉書替柯文哲打氣。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

此外，她也回憶柯文哲曾說過「市長任期結束後， 若沒意外，會參選 2024 的總統選舉」，而時至今日，在柯文哲接受專訪後，她也表達認同這次柯「目前看似成功機會不大」的看法，並感嘆「亞斯人格特質，那種固著式的行為和興趣， 讓他一路堅持走一條艱難的路」。

文末，陳佩琪也表示柯文哲時常在家中跟她說盡力就好，但其實她也認為，「可幫則幫，被打到受不了了，臉書關一關，就退隱山林囉」。事實上，這次柯文哲對總統選舉就認為「若要靠個人聲望贏，藍綠動員的能力很強，除非一開始我就先領先8%。你問我現階段，選了，贏的機會很低」，但未來選情如何仍待眾人觀察。（編輯：楊智傑）