因應「港版國安法」上路　陸委會設專區提醒赴香港風險

中國人大常委會上月底通過「港區維護國家安全法」（簡稱港版國安法），並立即生效。為提醒國人經過或前往香港產生風險，行政院大陸委員會設立

▲因應「港版國安法」上路，陸委會網站設專區提醒赴香港風險。（圖／翻攝自陸委會網站）

「港版國安法」專區，提醒國人欲轉機或赴香港可能面臨之風險。陸委員會表示，日前「港版國安法」及該法第43條實施細則生效施行，其罪行定義模糊，規制對象及範圍無遠弗屆，不分國籍及地域，嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全，引發國際社會高度關切。因此，陸委會於官網設立因應「港版國安法」專區，說明政府立場及可能風險，提醒國人欲轉機或赴香港旅遊、就學、就業、經商前，「停」、「看」、「聽」並提高警覺。陸委會表示，政府將密切關注香港情勢發展，進行風險評估，適時向國人揭露相關資訊，並強化駐館急難救助機制及應處配套措施。國人如赴港澳，請至本會官網「為民服務」項下「國人赴港澳動態登錄」系統填載基本資訊（https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=DB5CA7E8ABA7E5DC）；赴港澳如遭遇緊急問題，可撥打本會香港辦事處或澳門辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話：香港（852-61439012）、澳門（853-66872557），辦事處將提供國人相關協助。