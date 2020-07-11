藍營2派大內鬥？朱立倫江啟臣消毒：我們只有防綠聯盟！

▲朱立倫、江啟臣11日出席台北市議員徐巧芯主辦的「日知學塾」結業式活動。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

▲朱立倫、江啟臣11日共同出席「日知學塾」結業式活動。( 圖 / 朱立倫辦公室提供 )

外傳國民黨前主席朱立倫串聯新北市長侯友宜，現任黨主席江啟臣也串聯前高雄市長韓國瑜，兩派人馬互鬥明年的黨主席大位，朱立倫與江啟臣今天(11)都出席台北市議員徐巧芯主辦的「日知學塾」結業式活動，兩人共同面對媒體受訪，強調雙方不僅沒有惡鬥，還互相合作，如果有所謂聯盟，他們只有「防綠聯盟」。對於「朱江兩派互鬥」的傳聞，江啟臣受訪表示，這絕對是子虛烏有、空穴來風。對於外界的捕風捉影，絕對不會影響國民黨團結，現在是團結大於一切。國民黨目前的處境很艱困，不管是他或朱立倫，此時此刻，都會協助國民黨面對各項挑戰，克服困難。他與朱立倫都有連繫，任何的挑撥離間，都不會上當。隨後朱立倫抵達現場，江啟臣和朱立倫兩人就一起面對媒體受訪，意圖化解外面不實的謠言。朱立倫首先說，國民黨在江主席的領導下，大家一起加油。他在黨內，我在外面，要有越多力量支持，國民黨才有希望。國民黨現在已經這麼小、這麼慘，還要爭鬥嗎？唉！大家不要被綠營見縫插針，藍營如果還要隨之起舞，就很慘。記者問朱立倫「國民黨祕書長李乾龍曾說『你有企圖心，明眼人都看得出來』」，朱立倫回答，我們每個人都有企圖心，記者你也有企圖心，大家都有企圖心啊。一旁的江啟臣馬上接話說，我們共同的企圖心是為了年輕人。朱立倫接著說，「我跟啟臣都有共識，國民黨未來要越來越好，絕對不能被見縫插針，跟隨綠營隨之起舞」。記者問「之前傳出你聽到 (你有企圖心) 之後很生氣，曾傳簡訊給江主席」，朱立倫說，「我沒有生氣，我們有傳簡訊溝通。我對江主席寫『令人費解』是指，為什麼綠營還在搞這些東西 (分化國民黨)」。記者再問「外傳你結盟侯友宜，江啟臣也另行結盟韓國瑜，兩邊互組『防江』、『防朱』聯盟」？問題剛問完，朱立倫和江啟臣兩人異口同聲回答「我們只有『防綠聯盟』」。朱立倫說，從綠營的角度，一定希望藍營越亂越好，藍營的紛爭越多越好，但從國民黨的角度，要讓年輕人看到希望，要多多培育年輕下一代。江啟臣和朱立倫11日出席「日知學塾」結業式活動，今天一共有202人完訓，其中10人獲得獎學金，並有20人未來將投入國民黨於立法院、議會、智庫、公民團體等單位，進行64小時的職場體驗。