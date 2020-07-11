博恩夜夜秀收費爭議　呱吉：遺憾！未利益揭露有道德瑕疵

博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治。

▲邱威傑談論《博恩夜夜秀》收費事件。（圖／翻攝自邱威傑臉書）

監察院公布 2020 總統大選政治獻金收支，意外曝光當時的總統候選人韓國瑜、蔡英文兩陣營，都有支付《博恩夜夜秀》一筆費用，以換取上節目宣傳。《博恩夜夜秀》到底是媒體訪談，或者是一種候選人的行銷廣告？引發外界討論。對此，嫻熟網路媒體生態的台北市議員「呱吉」邱威傑直言，節目沒有做利益揭露，「就是道德瑕疵」。根據監察院公告的 2020 總統大選政治獻金收支結算表，韓國瑜陣營支付給《博恩夜夜秀》的製作單位薩泰爾娛樂共 31.5 萬元，名目包括調查、設計或規劃，播送、傳送或刊登宣傳廣告等等。蔡英文陣營則是支付 13.1 萬元，支出用途則是節目專訪。對於收受候選人經費，薩泰爾娛樂坦承「當然要收費」，強調《且選戰期間「藍綠白黃橘的錢都有收」，但對詳細數字則不予評論。面對博恩收費事件，呱吉昨（10）日在臉書發文表示，「台灣法律規定，新聞與兒童節目不得做業配」，以這個標準來看，博恩節目做業配並沒有任何觸法的疑慮。但呱吉認為，利益揭露仍然是必要的，「沒做，就是道德瑕疵」。直言這就是他看待媒體的標準，「放在博恩的節目上，我的確感到遺憾」。而呱吉也提到，而我個人所持的標準更高，我不做政治人物的業配。因為我不希望我哪天發自內心所說的話還得被懷疑別有用心。社會議題的業配若有足夠公益性或有利益衝突時，我會免費做，不收錢。以避瓜田李下之嫌。（編輯：倪浩軒）