監院人事同意案下週投票　立院鐵絲網拒馬備戰防抗爭

立法院臨時會下週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決，為了防止抗爭，立法院周邊已完成鐵絲網、拒馬架設，務求維安滴水不漏，立院各個出入口也部署多位保六員警戒備、錄影存證。

立法院周邊在本週已完成拒馬架設；立院周邊圍牆上也早已架設鐵欄杆，防止抗議民眾翻牆進入立院。立院也開放紅樓會議室供未執勤保六的員警休息。

對於立法院外面圍滿拒馬，國民黨立委批評立法院的作法是把「國民黨當流氓」。民進黨立委羅致政受訪表示，因為國民黨一開始採取激烈作法，立院才會圍拒馬，如果國民黨採取溫和作法，不要號召太多民眾就可以拿掉，由於臨時會就快結束，相信很快拒馬就會拿掉。

國民黨20多位立委在上月29日晚間突然佔領立院議場，以表達對監察院長被提名人陳菊的不滿，經過20小時抗爭就遭到民進黨立委以人數優勢強清場，1日當天立法院院外也有百餘位民眾集結，抗議監委提名名單是「酬庸」、「監察院變東廠」。3日下午，總統府秘書長蘇嘉全本來要率陳菊等監委被提名人拜會立院，但是接獲國民黨在立院大門抗議情資，因而取消。台灣基進立委陳柏惟指控國民黨率黑衣人強攻立院，不過隨即遭到立法院長游錫堃辦公室打臉，立院發表聲明指出「本院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查109年7月3日(星期五)院內並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門之情事，特此聲明。」為防衝突爆發，