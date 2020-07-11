軍武／F-16數量全球第五　熊厚基主持歸詢中心揭牌

空軍司令熊厚基上將昨（10）日赴嘉義地區主持「第四聯隊作戰隊飛行訓練暨歸詢中心」落成揭牌典禮。

熊厚基強調，擁有「看到問題本質」的決心與能力，才能使每項任務的結果與過程均能順利平安的重要關鍵，進而有效提升作戰技能、強化飛行安全，消弭危安因素，勉勵官兵勇於自省，檢討缺失，才能守護優良傳統，捍衛部隊榮譽。

「任務歸詢」（After Action Review，AAR）是指當部隊官兵在執行任務返回基地之後，基地或是部隊幹部會以歸詢的方式，要求飛行員或官兵回溯此次任務所遭遇狀況丶如何處理，檢討任務過程中有無疏失的地方，完成歸詢程序之後，才算完成任務。

以F-16為例，當

F-16戰機順利落地後，飛行員要先到作戰室，任務歸詢檢討細節有哪些缺失，還要觀看機上攝影機拍攝的影片，觀看是否有缺失，才算完成一次飛行任務，通常任務歸詢需要花費2~3小時。

▲空軍嘉義第四聯隊作戰隊F-16V戰機。（圖／記者呂炯昌攝）

空軍花費80億美金（約2500億台幣）採購66架F-16V戰機，連同142架升級型F-16V戰機，我國F-16戰機將達216架，全球數量排名第五、F-16V數量世界第一。根據軍媒《青年日報》報導，熊厚基致詞時表示，「任務提示」提供飛行所需要的細節，但是落實嚴謹的「任務歸詢」才是飛行員克盡職責的具體表現，回顧前總司令陳肇敏上將曾創下93年及94年「零失事」的優異飛安紀錄，為空軍建立不斷精進的標竿。