吳益政為辯論會協尋陳其邁　趙天麟：希望他們好好準備

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發出「如何解決高雄空污與產業轉型問題」的政見辯論會邀請的民眾黨高雄市長補選候選人吳益政陣營指出，目前獨缺陳其邁陣營回應，為此今（11）日發出協尋啟事，請陳其邁、趙天麟出面回應對此趙天麟表示，8月1日的政見辯論會是好好說明的機會，希望他們好好準備。吳益政市長競選辦公室指出，七月五日下午四點，高雄市選委會邀請三方代表出席協調公辦政見會，鄭照新、王詠貴、趙天麟分別代表李眉蓁、吳益政及陳其邁出席，當天三方只達成8月1日舉行「各抒己見」的「政見發表會」的共識，没有對「交叉詰問」的「政見辯論會」形成共識。吳益政陣營表示，7月7日上午王詠貴代表吳益政，將預計在7月18日舉行的「如何解決高雄空污與產業轉型問題」政見辯論會邀請函，親自送達李眉蓁競辦與陳其邁服務處。國民黨高雄市長參選人李眉蓁表示，針對「如何解決高雄空污與產業轉型問題」可以來討論協商，陳其邁陣營與其公開行程這麼多，卻不關心高雄的產業及市民關心的事情。對此，陳其邁競選辦公室總幹事趙天麟則指出，民眾黨的台北高層與高雄在地候選人彼此間經常出現論述上的矛盾，8月1日的政見辯論會是好好說明的機會，希望他們好好準備，8月1日的後如果還有需要，大家再來協商、安排。